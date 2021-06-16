«التضامن»: فرص تدريب وتوظيف لـ50 ألف مستفيد بـ8 محافظات

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي منظومة التمكين الاقتصادي التي توفر فرص التدريب والتوظيف وتأسيس مشروعات مدرة للدخل ووحدات إنتاجية موجهة لـ 50 ألف مستفيد في 8 محافظات «الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج،الأقصر، الشرقية والقليوبية».

مساعدة 4200 أسرة في امتلاك أصول إنتاجية من الماشية

وأكدت وزارة التضامن فى تقرير لها، أن هناك 4200 أسرة تم مساعدتها في امتلاك أصول إنتاجية من الماشية بالتعاون مع وزارة الزراعة فى 8 محافظات «شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الغربية ، كفر الشيخ،المنوفية و قنا »، مشيرة إلى أنه تم افتتاح مكاتب فرصة للتمكين الاقتصادى فى 16 محافظة لتوفير فرص التدريب والتوظيف وامتلاك أصول انتاجية لتأسيس مشروعات متناهية الصغر .

تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة

وأوضحت أنه تم تقديم قروض ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، مشيرة إلى أن رأس المال الأساسي للقروض الميسرة ما يقرب من 1,4 مليار جنيه مصري موجه إلى 240 ألف مستفيد لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي، كما أن 75% من القروض موجهة إلى النساء مقابل 25% موجهة إلى الرجال.

إجراء الربط الشبكي بين قواعد البيانات المحملة

وفى سياق آخر، أكدت وزارة التضامن، أنه تم تصميم وإجراء الربط الشبكي بين قواعد البيانات المحملة على خوادم مركز معلومات وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارتي الصحة والتعليم، والأزهر ومشيخة الأزهر، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ الربط مع وزارتي العدل والتموين، وذلك للمواءمة بين البيانات والمعلومات بين الوزارات المختلفة وعلي رأسها قاعدة بيانات برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البيانات.

توفير 3,5 مليون خط محمول لمسـتفيدى برنامج تكافل وكرامة

ولفتت إلى أنه تم توفير 3,5 مليون خط محمول لمسـتفيدى برنامج تكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل بين الوزارة والمستفيدين من البرنامج.