عاجل.. سقوط «الرامبو» أحد أخطر المطلوبين في حملة أمنية بالدقلهية

شن قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، حملة مكبرة على أوكار العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، تمكنوا خلالها من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين أمنيا في قرية الرياض دائرة مركز منية النصر، بحوزتهما كميات من المخدرات والأسلحة النارية، والمطلوبين في تنفيذ أحكام قضائية، وذلك في إطار الحملة التي يشنها قطاع الأمن العام، للقبض على المطلوبين أمنيا، وجاء ذلك بعد يوم واحد، من مقتل واحد من أكبر تجار المخدرات والأسلحة في الدقهلية.

شن حملة مكبرة على الأوكار الإجرامية

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بشن حملة مكبرة من قطاع الأمن العام، في نطاق مركز منية النصر لضبط عدد من الخارجين عن القانون.

القبض على «الرامبو» وآخر داخل وكر

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، عند مداهمة أوكار العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، بناحية قرية الرياض مركز منية النصر من ضبط كل من: ضبط «محمد. ع» وشهرته «الرامبو»، و«أيمن. هـ» مقيمين بقرية الرياض وبحوزتهما بنادق نارية وأسلحة بيضاء، وكميات كبيرة من المواد المخدرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

مقتل «الشحنة» في حملة للأمن العام

جاءت الحملة، بعد يوم واحد من مقتل واحد من أكبر تجار المخدرات في قطاع شمال الدقهلية، يدعى « محمد سليمان الشحنة»، مسجل شقي خطر، والمتهم في 17 جناية، وصادر ضده أحكام مجموعها 66 سنة سجنا، الذي فور شعوره باقتراب القوات منه بادرهم بإطلاق النار، وردت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، ما تسبب في مقتله داخل الوكر الذي يختبأ به بدائرة مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط وتحديدا بالمنطقة الحدودية بين محافظتي الدقهلية ودمياط.