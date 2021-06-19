«امشي عكس دماغك».. 6 نصائح لمذاكرة ممتعة لطلاب الثانوية العامة

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة التي تتسبب في ضغط كبير على الأسر والطلاب، فما يحققه الطالب في هذه المرحلة من عمره يكون نقطة فارقة في حياته تحدد مستقبله، ما قد يدفع بعض الطلاب للهروب من هذا الضغط كأحد الحيل الدفاعية، أو على الأقل يشعر أنّها هم ثقيل، فكيف ينجو الطالب من الوصول إلى هذه النقطة؟.. الإجابة لدى الدكتورة وفاء شلبي المعالجة النفسية، التي لخصت في تصريحاتها لـ«الوطن»، أبرز النصائح لـطلبة الثانوية العامة من خلال اتباع 6 نصائح للتخلص من التوتر والإقبال على المذاكرة.

6 نصائح لطلاب الثانوية العامة

1. يضيف الطالب للمادة العلمية التي يدرسها لمسة إنسانية، بوضعها في قالب حكاية مسلية، أو ربطها بالحياة الشخصية لتضييق حجم الفجوة بينه وبين هذه المادة، وبالتالي يمكن مذاكرتها بشكل أفضل، كما أنّ هذه الطريقة سيتمكن بها الطالب من استدعاء المادة بسهولة.

2. يجب أن نذكّر أنفسنا دائما بالحافز من وراء المذاكرة والهدف الذي نرغب في تحقيقه بعدها، ونتخيل أنّنا حققناه ونشعر بالسعادة التي سنحققها لو تحقق هذا الهدف، حتى ولو كان الهدف هو الراحة بعد التعب، لأن هذا من شأنه أن يشجعنا وبيحفزنا أكثر على المذاكرة.

3. «امشي عكس دماغك»، أحيانا يفكر الطالب أنّه لن يذاكر الآن، وهنا يجب أن يفعل الطالب عكس ما يفكر، بأن يذهب للمذاكرة حتى ولو بإجبار نفسه.

4. توجد طريقة جيدة لتفادي التأجيل والتسويف، شاركتنا بها (مل روبن ) المتحدثة التحفيزية، وهي العد التنازلي من 5 حتى 1، ثم الذهاب سريعا إلى المذاكرة دون الاستماع لما يستدعيه العقل بشأن تأجيل المذاكرة.

5. المذاكرة بطريقة الممارسة الموزعة وليس المركزة، أي الحصول على فترة راحة بعد وقت كبير من المذاكرة، لأن هذه الطريقة تجدد طاقتك من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجعك على المذاكرة للوصول لوقت الراحة.

6. إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي تماما وقت الامتحانات، لأنها أمر مشتت جدا للتركيز، ويسحب وقتا كبيرا دون أن نشعر، غير أنّ السوشيال ميديا ضاغطة نفسيا جدا.