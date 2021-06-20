تنسيق الصنايع 2021 بالمحافظات بنظام 3و5 سنوات لحاملي الشهادة الإعدادية

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية 2021، عن تنسيق الصنايع 2021، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، بمعظم محافظات مصر، حيث يرغب الكثيرون في عدم الالتحاق بالثانوية العامة، ويفضلون الالتحاق بالتعليم الفني بأنواعه المختلفه ومنه التعليم الفني الصناعي، سواء المدارس الثانوية الصناعية بنظام الـ3 سنوات أو بنظام الـ5 سنوات وهي متاحة للبنين والبنات بالمحافظات، كما أن مدارس الصنايع متعددة التخصصات سواء للأولاد أو الفتيات.

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تنسيق الصنايع 2021 في الإسكندرية

فيما أعلنت محافظة الإسكندرية تنسيق الدبلومات الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية، ومن بينها تنسيق الصنايع 2021، حيث أعلنت عن الحد الأدنى للقبول 190 درجة بينما جاء الحد الأقصى 230 درجة في بعض المدارس، لنظام الصنايع 5 سنوات، بينما بدأ تنسيق الصنايع 2021، لنظام الثلاث سنوات من 170 وحتى 195 درجة للطلاب كمرحلة أولى، حيث أن التنسيق يتم على ثلاث مراحل، ويحيب للطلاب درجاته على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني، بينما لاتحسب نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول.

تنسيق الصنايع 2021 بمحافظة الجيزة

بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مؤشرات تنسيق الصنايع 2021، ضمن تنسيق الدبلومات الفنية بانظمتها المختلفة، حيث تضم المحافظة نحو 27 مدرسة فنية صناعية بنظام الـ3 و5 سنوات، وجاء تنسيق الصنايع 2021 نظام الـ3 سنوات، يبدأ من 190 درجة وحتى 230 درجة فيما عدا مدرسة 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا فيكون حد القبول بها عند 255 درجة.

تنسيق الصنايع 2021 محافظة القاهرة

فيما أعلنت محافظة القاهرة تنسيق الصنايع 2021، حيث أن الحد الأدنى لتنسيق الصنايع 2021، نظام الـ3 سنوات هو 170 درجة بينما جاء الحد القصى بنحو 200 درجة بمدرسة العباسية الكهربائية، بينما يبدأ تنسيق الصنايع 2021 نظام الـ5 سنوات من 230 وحتى 260 درجة ، وتضم المحافظة نحو 30 مدرسة ثانوية صناعية بنظاميها الخمس والثلاث سنوات.

فيما ستعلن باقي المحافظات تنسيق الصنايع 2021، حيث أن كل محافظة لها تنسيق خاص بها في المدارس الثانوية الفنية، حيث من المقرر أن يجرى إعلان تنسيق الدبلومات الفنية في كافة المحافظات.