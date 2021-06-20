روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس في المحافظات

ينتظر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 وأولياء أمورهم، في العديد من محافظات الجمهورية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، في باقي المحافظات، بعدما أعلنت بعضها النتيجة بعد اعتمادها من المحافظين.

وتنشر «الوطن»، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في باقي المحافظات، ضمن خدماتها للقراء عل مدار الساعة.

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بنسبة نجاح 80.78%

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء اليوم نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

كما اعتمد المحافظ أسماء الأوائل، وحصل 67 طالبا وطالبة من الشهادة الإعدادية بالمحافظة على المركز الأول، جميعهم على 280 درجة وهي الدرجة النهائية للامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقليوبية.. رابط الاستعلام

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الرابط التالي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقليوبية، ويمكن للطالب الحصول على نتيجته من خلال الرابط المخصص على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أو من صفحة محافظة القليوبية عبر «فيس بوك» من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القليوبية

وتابع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2021 محافظة القليوبية، سيحصل من خلالها كل طالب على درجاته في كل مادة من المواد الدراسية التي تضاف للمجموع والمواد التي لا تضاف للمجموع.

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بنسبة نجاح 86.3 %

اعتمد َاللواء خالد شعيب محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، اليوم، بنسبة نجاح 86.3 %، بفارق نسبة نجاح أعلى 2.3 % عن العام الماضى.

كا اعتمد المحافظ أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2021 في مطروح.

محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 79.3%

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي الحالي، بنسبة نجاح بلغت نحو 79.3%، نسبة 85.5 للإعدادية المهنية، و100% للمكفوفين والصم والبكم، بحضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة البحر الأحمر

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، برقم الجلوس تعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي لإدارات (رأس غارب - الغردقة - القصير - سفاجا - مرسى علم - شلاتين - حلايب - برنيس - أبو الحسن الشاذلي) التعليمية محافظة البحر الأحمر 2021، من هنا

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالأقصر غدا

وفى الاقصر ، أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم أن تأخير إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021محافظة الأقصر يرجع لسفر وكيل الوزارة مشيرا أن إعلان النتيجة سيكون بحد أقصي غدا الاثنين.

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.1%

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، للعام الدراسي 2020/2021، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت نحو 89.1%.

أكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن أسماء العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في نتيحة الشهادة الإعدادية 2021، تم اعتمادها من محافظ الدقهلية، بنسبة نجاح بلغت نحو89.1%، وبلغ عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 109 آلاف و275 طالبا وطالبة، نجح منهم 92 ألفا و99 طالبا وطالبة.