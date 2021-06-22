لمتوسطي الدخل.. شروط الحصول على شقة بفائدة 3% وتقسيط على 30 سنة

يترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تطرح من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، الإعلان عن طرح الوحدات.

ومن المنتطر الإعلان عن طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة «الإعلان الـ15»، خلال هذه الأيام، وسيُطبق عليه مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أعلن عنها البنك المركزي.

ويتساءل المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، خاصة من هم من متوسطي الدخل، عن خطوات الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، وحدود الدخل.

وتعد مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وترصد السطور التالية، شروط حصول متوسطي الدخل على شقة بفائدة 3% متناقصة، وسداد لمدة 30 سنة.

شروط حصول متوسطي الدخل على شقة بفائدة 3% وسداد لمدة 30 سنة

1- يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

2- أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة للفرد الأعزب 1.1 مليون جنيه، أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه للأسرة.

3- أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى للفرد الأعزب 15% من إجمالي قيمة الوحدة، والأسرة 20 % من إجمالي قيمة الوحدة.

ويمكن تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

يذكر أن البنك المركزي، أعلن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، وتشترط الأخيرة، أن تكون الوحدة السكنية، كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة، وليس عليها أي مخالفات.