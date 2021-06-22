رئيس التحرير

محمود مسلم

لمتوسطي الدخل.. شروط الحصول على شقة بفائدة 3% وتقسيط على 30 سنة

كتب:

منة عبده
09:10 ص | الثلاثاء 22 يونيو 2021
الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

الوحدات السكنية بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية

يترقب عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تطرح من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، داخل المدن الجديدة، الإعلان عن طرح الوحدات.

ومن المنتطر الإعلان عن طرح وحدات إسكان اجتماعي جديدة «الإعلان الـ15»، خلال هذه الأيام، وسيُطبق عليه مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي أعلن عنها البنك المركزي. 

ويتساءل المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، خاصة من هم من متوسطي الدخل، عن خطوات الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، وحدود الدخل. 

وتعد مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

وترصد السطور التالية، شروط حصول متوسطي الدخل على شقة بفائدة 3% متناقصة، وسداد لمدة 30 سنة. 

شروط حصول متوسطي الدخل على شقة بفائدة 3% وسداد لمدة 30 سنة

1- يشترط أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10 آلاف جنيه، و14 ألف جنيه للأسرة.

2- أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة غير شامل وديعة الصيانة للفرد الأعزب 1.1 مليون جنيه، أكثر من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه للأسرة. 

3- أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى للفرد الأعزب 15% من إجمالي قيمة الوحدة، والأسرة 20 % من إجمالي قيمة الوحدة. 

ويمكن تعديله وفقا لما يصدر عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

ومن الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

يذكر أن البنك المركزي، أعلن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، وتشترط الأخيرة، أن تكون الوحدة السكنية، كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة، وليس عليها أي مخالفات.

 

اقرأ المزيد:

تعرف على أسباب رفض طلبك حجز شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

«المركزي» يوضح سعر العائد للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

8 أسس لتقييم العملاء للحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري

هل يمكن التصرف في الوحدة عقب السداد المعجل ضمن مبادرة التمويل العقاري؟

لأصحاب المهن الحرة.. شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

هل يمنع الحصول على قرض فرصة الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري؟

5 فئات تستفيد من مبادرة التمويل العقاري.. منهم «من لم يتجاوز سن المعاش»

للمسنين وذوي الهمم.. شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

مشروعات الإسكان المستفادة ضمن مبادرة التمويل العقاري.. «تقسيط 30 سنة»

شقة متشطبة للسكن.. كيف تستفيد من مبادرة التمويل العقاري في الإسكندرية؟