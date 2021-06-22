من هو عمرو بن العاص؟.. صفاته ونسبه وزوجاته وأبناءه ووفاته

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن القائد الإسلامي العظيم عمرو بن العاص، ومن هو عمرو بن العاص، وصفاته ونسبه وزوجاته وأبناءه ووفاته، وهو ما تستعرضه «الوطن» في هذا التقرير تحت عنوان «من هو عمرو بن العاص؟ وصفاته ونسبة وزوجاته وأبنائه ووفاته».

عمرو بن العاص

وحسب كتاب عمرو بن العاص، للأديب عباس محمود العقاد، فهو قائد عسكري عربي مسلم اشتهر لقيادته الجيوش الإسلامية لفتح مصر عام 640، وأُتيحت له الفرصة بأنّه عاصر النبي محمد، وكان أحد صحابته، بعد دخوله للإسلام في سنة 8 هـ، ومن أبرز ما فعل عمرو بن العاص في مصر بعد فتح مصر، تأسيس مدينة الفسطاط وجعلها عاصمة لمصر، كما أنّه كان حريًا على بناء مسجد عمرو بن العاص الذي يعتبر أول مسجد في أفريقيا.

صفات عمرو بن العاص

وكان عمرو بن العاص، يتم تصنيفه في عهده بأنّه داهية من دهاة العرب، وصاحب رأي و فكر، وفارسا من الفرسان، ونظرًا لصفاته وسماته الشخصية أرسلته قريش قبل دخوله إلى الحبشة ليطلب من النجاشي، الذي كان صديقه، تسليمه المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة فرارا من الكفّار وإعادتهم إلى مكة لمحاسبتهم وردهم عن دينهم الجديد فلم يستجب له النجاشي ورده خائبا.

نسب عمرو بن العاص

وجاءت ضمن التساؤلات، ما هو نسب عمرو بن العاص، وهو أبوعبد الله عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم، من بني سهم، ينتهي نسبه إلى كعب بن لؤي، من كنانة، ويعود نسب عمرو بن العاص، إلى كونه قرشي القبيلة، مكّي السكن، وكان بنو سهم في الجاهلية والإسلام يحتلون مكانة مرموقة، وكانت لهم سمعة حسنة، إذ كان الناس يحتكمون إليهم في خصوماتهم، كما كانت لهم الرئاسة على الأموال التي تأتي إلى آلهتهم.

أبناء عمرو بن العاص وزوجاته

وعن أبناء وزوجات عمرو بن العاص، أنجب عمرو بن العاص ولدين فقط، هما:

- عبد الله بن عمرو، أمه ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمي القرشي، وهو المُحدث والفقيه والصحابي المشهور، ولد نحو سنة 7 ق هـ، وهو الابن الذي تناوله عدد من المؤرخين بأنّ عبد الله كان أصغر من أبيه عمرو بـ12 سنة فقط.

- أما محمد بن عمرو، فأمه بَلَويّة اسمها خَوْلة بنت حمزة بن السليل، قدم مع أبيه دمشق، وشهد وقعة صفين في صف معاوية بن أبي سفيان. ولا عقب له.

ومن ضمن زوجات عمرو بن العاص، فقد تزوج عمرو بن العاص أم كلثوم بنت عقبة، كانت زوجة زيد بن حارثة، والذي قُتل عنها يوم مؤتة، وبعده تزوجت من الزبير بن العوام، وولدت زينب ثم طلقها، فتزوجت عبدالرحمن بن عوف فولدت له إبراهيم وحميدا وإسماعيل، وعندما توفي عنها، تزوجها عمرو بن العاص، وتوفيت بعد شهر من زواجه وذلك في فترة خلافة علي.

وفاة عمرو بن العاص

وعن وفاة عمرو بن العاص، فقد مات عمرو بن العاص، في ليلة عيد الفطر 1 شوال سنة 43 هـ في مصر وله من العمر88 عام، وكانت هناك العديد من الروايات التي تناولت عمر عمرو بن العاص عند الوفاة، حيث قال يحيى بن بكير: عاش نحو 90 عاما، فيما قال العجلي، إنّ عمرو بن العاص، عاش 99 سنة، وأما الواقدي فقال إنّه مات وهو ابن 70 عام. ودفن قرب المقطم.

وكان القائد عمرو بن العاص، تعرض لمحاولة اغتيال، قبل وفاته بـ3 أعوام، عندما اجتمع 3 من الخوارج، وأجمعوا أمرهم على قتل علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص جميعًا في يوم واحد هو 17 رمضان سنة 40 هـ.

وجرى اختيار عمرو بن بكر التميمي، لقتل عمرو بن العاص، فانتظر في تلك الليلة أن يخرج عمرو من داره ليقتله، لكنه لم يخرج لمرض ألم به، وندب خارجة بن حذافة أن يصلي بالناس، وبينما خارجة في الصلاة فضربه الرجل بالسيف فقتله ظنًا منه أنّه عمرو بن العاص، فلما علم أنّه ليس بعمرو قال: «أردت عمرًا وأراد الله خارجة».