لطلاب الثانوية العامة 2021.. كيف تغير إجابتك في البابل شيت؟

لم تقف تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، حول امتحانات الثانوية العامة، خاصة بعد انطلاق الامتحانات التجريبية الثالثة التي بدأت يوم 21 يونيو الجاري، وكانت البروفة الأخيرة للطلاب للتدريب علي حل البابل شيت ونظام الأسئلة الجديد.

ويبحث الطلاب حتى الآن، عن طريقة تصحيح أوراق إجابات البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة2021، أو من قام باختيار إجابة والشطب عليها واختيار أخري، على نظام الأسئلة الجديد مع البابل الشيت الذي سوف يطبق في امتحانات نهاية العام.

ويرصد «الوطن» أهم التعليمات التي وضعتها الوزارة لحل البابل شيت، وكيف يغير الطالب إجابته في البابل شيت؟، وهي:

1- يجب على الطلاب التفكير جيدا قبل اختيار الإجابة.

2- يجب تظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار.

3- ضرورة التأكد من مطابقة رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

4- ضرورة استخدام قلم جاف في الإجابة على الأسئلة في ورقة البابل شيت.

5- في حالة تغيير الإجابة يمكن للطالب أن يكتب علامة x على الدائرة التي اختارها في المرة الأولى.

6- يظلل بدائرة جديدة على الإجابة الجديدة ويكتب عليها علامة صح.

7- إذا تم الشطب على الإجابة بأي طريقة أخرى غير علامة الخطأ لا يتم احتساب درجات الطالب.

8- لا يصح اختيار أكثر من إجابة لنفس السؤال الواحد.

9- يجب على الطلاب التأكد من مطابقة إجابة التابلت مع إجابة البابل شيت.

10- في حالة عدم تطابق إجابة التابلت مع إجابة البابل شيت يتم احتساب الدرجة على إجابة البابل شيت.

11- في حالة اختلاف جميع الإجابات في التابلت عن البابل شيت، يعد ذلك تحايلا على الامتحان.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، طريقة تصحيح أوراق إجابات البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة2021 للطالب الذي يقوم بالشطب على الإجابة واختيار أخرى، أنه عند التصحيح سيتم فرز كراسات الإجابة يدويا لتجنيب الكراسات التي بها شطب لتصحيحها بشكل يدوي، لضمان إعطاء الطالب درجاته كاملة، ويتم تصحيح هذا السؤال فقط، ومنح الطالب الدرجة على الإجابة لو كانت صحيحة، أو لا يحصل على شيء لو كانت إجابته خاطئة، بشرط أن يظهر بالفعل أنه قام بشطب إجابة واختيار أخرى، وليس اختار إجابتين.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن التدخل البشري في تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون محدودا للغاية، ويختص بوقائع محددة تحفظ حق الطالب كاملا، مثل تصحيح سؤال أجاب عليه الطالب بعد الشطب على الإجابة التي كان اختارها، لذلك فالنصيحة التي توجه للطالب إذا أراد أن يكون كل تصحيحه إلكترونيا دون تدخل بشري أن يركز جيدا قبل تظليل الدائرة الصحيحة في البابل شيت.