«عطية» يتحدى إعاقته بممارسة لعبة كمال أجسام جلوس 

لم تكن تتخيل أسرة الشاب عطية أن دور سخونية أصيب به في الصغر، سيتسبب في شلل أطفال لطفلهما الذي لازال يحبو، حينذاك قررت أسرة الصغير أن تدعمه في كل خطواته ولا تتخلى عنه ليعيش حياة شبه طبيعية أسوة بغيره، وبالفعل استطاع الشاب أن يتغلب على ثانى مطب واجهه في الشباب حينما أصيب بالبدانة، فقرر ألا يستسلم ويحول الصعاب لحلم مستعينا بالله وبقوة عزيمته، حيث استطاع أن يفقد عشرات الكيلوات ليعود للياقته ويمارس الرياضة.

مصاب بـ«شلل أطفال».. وعند الدولة: «سليم وزى الفل»

في عمر العامين أصيب عطية بشلل بسبب دور سخونية

يروى عطية محمد عطية، 33 عاما، ابن محافظة الدقهلية تفاصيل قصته لـ «الوطن»، قائلاً «حصلت على شهادة الثانوية الأزهرية متغلبا على كل ما واجهني من صعوبات»، متابعاً «شاء القدر أن يتسبب دور سخونية في إصابتي بشلل الأطفال في عمر العامين والنصف عام، وبناء على تعليمات الأطباء أجريت العديد من جلسات العلاج الطبيعي لكن للأسف دون فائدة».

وزير الرياضة: حريصون على تطوير الطب الرياضي وتوطيد العلاقات الأفريقية

عطية.. الخروج من المنزل معاناة حقيقية

وعن أبرز ما واجهه من صعوبات يرى «عطية»، أن الخروج من المنزل كان معاناة حقيقة، متابعا «شاء القدر أن التقى بنصفي الثاني لكى أتزوجها لذا قررت التركيز على تحقيق حلم العمر وهو أن أكون متميزا في مجال الرياضة»، متابعا «احترفت الرياضة، وكنت حريص على ممارستها بصفة مستمرة، ومنها لعبة كرة القدم الأرضي كهواية، وذلك بعد أن ظللت لا أبرح المنزل مما تسبب في زيادة وزني التي وصلت لـ 180 كيلو في عام 2013».

يردف «عطية» حديثه قائلا «كنت أبذل مجهودا رياضيا كبيرا حيث بدأت التمرين لــ مرتين يوميا بمعدل 4 ساعات، وبين كل تمرين والثاني 6 ساعات، حيث كان لدى عزيمة وإصرار على تحقيق المستحيل وقد كان حيث استطعت فقدان ما يزيد عن 100 كيلو من وزني»، مشيرا إلى دعم والدته ووالده وزوجته اللامحدود له .

منافس سابق لـ«بيج رامي».. قطر تعتقل لاعب كمال أجسام بحريني

ويضيف «عطية»، قائلا «بدأت أدرب نفسي عن طريق اليوتيوب وعقب ذلك تخصصت في لعبة كمال أجسام جلوس فوجدتها فرصة سانحة للتميز خاصة أنه لا يوجد لاعب آخر في قارة أفريقيا خلافي، واستطعت تأهيل نفسي بدنيا لأصل لمستوى عال من اللياقة، والتقيت بعدد من المسؤولين وعملت على إشهار اتحاد كمال الأجسام جلوس، ورغم عرض فكرة التجنيس علي كثيرا إلا أنني رفضتها وأحلم حاليا بإشهار الاتحاد المصرى لكمال الأجسام جلوس وذلك منذ عام 2014».

اقرأ أيضا:-

«خالد» تغلب على إعاقته بصنع المجسمات و الرياضة: «إعاقتي سر نجاحي»

«شومان» يتغلب على إعاقته ويحقق المركز الثالث ببطولة الجمهورية للكاراتيه