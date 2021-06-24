تفاصيل جديدة في حادث سقوط 4 أشخاص داخل «بلاعة صرف» بقويسنا

كشفت مصادر بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، عن مزيد من التفاصيل حول واقعة سقوط 4 أشخاص في بالوعة صرف صحي في قرية «قويسنا البلد»، التابعة لمركز قويسنا، حيث تبين أن سائق جرار كسح قام بفتح البالوعة، بغرض إلقاء مياه الصرف الصحي بها، وأثناء ذلك، سقط ابنه الطفل في «البلاعة»، ثم نزل السائق لإنقاذ ابنه، فسقط هو الآخر، ثم نزل اثنان آخران، لمحاولة إنقاذهما فسقطا أيضاً في البالوعة.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التحفظ على جرار الكسح المخصص لنزح الصرف الصحي، وأسفر الحادث عن مصرع صاحب الجرار، وأصيب ابنه الطفل واثنان آخران، وجرى نقلهم إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، مؤكداً أن النيابة العامة تباشر التحقيق في الواقعة.

ومن جانبه، أكد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة قويسنا، أن الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص، يعمل سائق جرار صرف صحي، بفتح أحد مطابق الصرف الصحي بقرية «قويسنا البلد»، وغير المجهزة للعمل حتى الآن، لإلقاء الصرف الصحي بها، متابعاً، أن خرطوم الصرف الصحي حصل به انسداد، فنزل أحد الأشخاص لتسليكه، وهو ابن صاحب الجرار، الذي سقط في البالوعة.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشخص الأول نزل في المطبق فسقط، ثم قام 3 آخرون بالنزول خلفه واحداً تلو الآخر، مما أدى إلى وفاة صاحب الجرار، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم للمستشفى.

وعلى الفور، انتقل عدد من القيادات التنفيذية والأمنية إلى مكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.