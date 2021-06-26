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حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

حاول أن تراجع أفكارك إذا أردت إصلاحا لشئونك المهنية والمادية

كتب:

الوطن
12:02 ص | السبت 26 يونيو 2021
برج الأسد

برج الأسد

يتحلى مواليد برج الأسد بالثقة في النفس، كما يمكنه إنجاز وتحقيق أي فكرة تخطر في باله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة يطالبك بأن تأخذ قسطا وافرا من الراحة لتجدد طاقتك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكمل مسيرتك في صمت ممتثلا للواجب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

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