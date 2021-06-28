تغريم 11 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة و مصادرة 10 شيش في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولي حسن محمد حملة مكبرة، اليوم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمحلات حيث تم مصادرة 10 شيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تحصيل عدد 6 غرامات لعدم ارتداء الكمامة بإجمالي مبلغ 300 جنيه .

في سياق متصل شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور حملة مكبرة برئاسة اللواء وحيد رضوان حملة مكبرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية والوقائية وإرتداء الكمامات بالأماكن العامة والتزام أصحاب المحلات بالمواعيد المقررة.

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تغريم 5 مواطنين بفارسكور لعدم إرتداء الكمامة

وأسفرت الحملة عن تغريم 5 مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة بالأماكن العامة حيث بلغ إجمالي ما تحصيله من غرامات 250 جنيها وتم تحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شدد رئيس الوحدة على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 .

فيما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ حملة مكبرة تم خلالها مصادرة 3ميكروفونات و 3 ماكينة ميكروفون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالارتقاء بمحتوى المحيط البيئي ومنع التلوث السمعي حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.