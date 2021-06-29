كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2021، موضحة أن التقديم تم إتاحته من أول شهر يونيو الجاري، حيث يتم إلكترونياً من خلال هذا الرابط، وينتهي غداً الأربعاء 30 يونيو، مشددة على جميع أولياء الأمور والطلاب بضرورة اتباع كافة الخطوات الأساسية للتقديم بطريقة صحيحة، وكتابة بياناتهم بدقة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الطفل مستوفى شروط التقديم في السن وأن يراعي عن التقديم المربع السكني.

وترصد «الوطن» في السطور التالية طريقة تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2021:

1-الدخول على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط.

2-إدخال الرقم القومي الخاص بالطفل.

3-إدخال تاريخ الميلاد للطفل باليوم والشهر والسنة.

4-اختيار المحافظة التي يقطن بها الطفل، وعلى أساسها يلتحق بإحدى مدارسها.

5-اختيار النوع ما بين «ذكر أو أثنى».

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية 2021، يتم من خلال بوابة خدمات ولي الأمر والتي تشمل، التقديم للصف الأول الإبتدائي، وتسجيل التقديم لمرحلة رياض الأطفال الرسمي والرسمي لغات، موضحة أنه في حالة وجود أي مشكلات عند التسجيل يمكن التواصل من خلال الخط الساخن 19368 أو رقم الواتس أب من خلال هذا الرقم 01148970610، مشددة على ضرورة كتابة كلمة المرور التى قام ولى الأمر بكتابتها عند أنشاء الحساب الخاص به وذلك عند التسجيل.

وتابعت الوزارة: أنه عند التقديم لمرحلة رياض الأطفال يلزم أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 4 سنوات، مشيرة إلى أنه هناك مجموعة من المحافظات التي يتم التقديم لها من خلال موقع المديرية نفسها، أبرزها محافظة القاهرة والجيزة والشرقية والمنوفية والإسكندرية، ومحافظة بني سويف والقليوبية وكفر الشيخ.