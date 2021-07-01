مسلم: الإخوان أخذوا فرصا كبيرة لم يستفيدوا منها.. وفقدوا ثقة كل المصريين

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن جماعة الإخوان الإرهابية أخذوا فرصا كثيرة في أثناء فترة حكم محمد مرسي وأثبتوا فشلهم، كما أنهم فقدوا ثقة الشعب المصري، موضحًا أنه في أثناء اعتصام رابعة العدوية كان هناك اجتماع للإخوان يتحدثون فيه باللغة الإنجليزية: «طب مين اللي هيسمعهم ويفهمهم باللغة الإنجليزية، الموضوع ده لا يهمهم، هما كانوا يناشدوان الخارج وفقدوا ثقة الشعب».

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة «سي بي سي»، أن جماعة الإخوان كانت تريد أن تدرب القوات المسلحة المصرية عناصر مسلحة من سوريا، مؤكدا: «طبعا الجيش رفض، إيه شغل العصابات والميليشيات ده، يعني يدربوهم وبعدين يرجعولنا إحنا بقى، جماعة الإخوان كل شغلها كده، مش متعودين على فكرة مؤسسات الدولة، وأي حد معترض عليهم يبقى خاين».

وأشار رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إلى أنه في أحد المؤتمرات التي قال فيها السيسي «تتقطع إيدينا قبل ما نمدها على الشعب المصري»، كان يجلس بجواره الإعلامي طارق علام، وكان من ضمن كلمات الأغنية «الحقوها قبل ما يفوت الآوان»، فسألني طارق علام: «هو مين اللي هيلحقها»، فرددت عليه: «أكيد هما اللي هيحلقوها، الجيش هيحمي مصر»، موضحًا أن هذا الأمر مسؤولية ولم يكن قرارا اختياريا.