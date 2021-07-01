مسلم: 3 يوليو ذكرى عزيزة علينا في الوطن.. قيادات تمرد اتصلوا بنا لعقد مؤتمرهم بالجريدة واستضفناهم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن يوم 3 يوليو ذكرى عزيزة علينا في جريدة «الوطن»، حيث إن قيادات تمرد تواصلوا مع الجريدة من أجل عقد مؤتمرهم لدينا، وبالفعل استضفناهم، موضحًا أنه منذ تولي محمد مرسي حكم البلاد، كان سؤال المواطنين في الشارع المصري «هل سيرحل الإخوان؟ الإخوان هيمشوا إمتى؟».

ثورة 30 يونيو حققت الكثير من الإنجازات

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، وريهام إبراهيم، على شاشة «سي بي سي»، أن ثورة 30 يونيو حققت إنجازات كثيرة، مشيرا إلى أن الكاتب الصحفي عبدالله كمال كتب مقال: «الإصلاح يا عبدالفتاح»، وقال فيه إن السيسي لديه الشرعية الثورية ويجب أن يكون لديه شرعية تنموية، وهو ما حدث من مشروعات عديدة أطلقها الرئيس السيسي.

لا يوجد وجه تنويري لجماعة الإخوان الإرهابية

وأكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنه يتعجب من تصريحات البعض بأن راشد الغنوشي القيادي الإخواني في تونس يعد الوجه الأكثر تنويرا في الإخوان، مضيفا: «مفيش وجه تنويري لجماعة الإخوان الإرهابية، لما يكون عاوز منك مصلحة يظهر بشكل تنويري، وعندما ياخد ما يريده يسعى لتحقيق مصالح الجماعة الإرهابية ويعود لما كان عليه، هما دول الإخوان اللي نعرفهم، أنا كان ليا مقال اسمه (ضحك على الدقون)، تكلمت فيه عن الإخوان لأنهم استطاعوا خداع كل التيارات بما فيهم التيارات السلفية».