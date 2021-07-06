يعد تلخيص قواعد اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021، من الأمور المهمة خلال فترة المراجعات النهائية للطلاب كونها تقتصر عليهم مجهود كبير قد يقعون فيه خلال أيام المراجعة.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، تلخيص قواعد اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021، في إطار سلسلة الخدمات التعليمية اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

تلخيص قواعد اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021

ويمكن للطلاب مراجعة تلخيص قواعد اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي 2021 من خلال تصفح الروابط التالية التي تحتوي على كثير من القواعد العامة التي لا يتم تطبيقها خلال الإجابات من هنــا أو من هنــا.

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

ومن جهته وجه الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» عددًا من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة قبل أيام قليلة من بداية امتحاناتهم، قائلا: «النظام اللي عامله لنفسك استمر عليه في المذاكرة، ولما تفتح مادة بقالك أسبوع لم تذاكرها ستشعر إن الورق أبيض قدامك، ده عادي ومتخافش، ولو حسيت بيها ليلة الامتحان هتجاوب في الامتحان».

وأوضح استشاري الطب النفسي، قائلا: «كل ما يسمعه أو يذاكره الطلاب من مادة علمية ستُخزن في ذاكرته، وحتى لو نسيها الطالب قبل الامتحان، فإنه سيستعيد هذه المعلومات أثناء الامتحان».

كما نصح فرويز، الطلاب بضرورة التعامل بهدوء مع الامتحان والحفاظ على ساعات النوم: «حافظ على ساعات النوم الطبيعية ومحدش يطبق أو يذاكر لحد الظهر وبعدين يصحى بالليل يذاكر، ونظموا ساعات النوم من الآن لوقت الامتحانات».

وشدد على أهمية الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على دهون كثيرة، مقابل التركيز على اللحوم الحمراء وصدور الدواجن والأسماك: «ومتشغلش نفسك بأي مشاكل فرعية في البيت».

كما أكد استشاري الطب النفسي، ضرورة ابتعاد أولياء الأمور عن مقارنة أبنائهم بأقرانهم من الطلاب: «مينفعش نعاير الولد أو البنت، أو نقول لهم إحنا دفعنا كذا وكذا، وكل الكلام ده ممنوع نهائي، لأن اللوم والعتاب المستمر يقلل من تركيز واهتمام الطلاب والتحصيل لن يكون بالدرجة المرغوب فيها».