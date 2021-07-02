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عاجل.. إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية

كتب:

كيرلس مجدى
11:00 م | الجمعة 02 يوليو 2021
البلكونة المنهارة في عقار الدخيلة بالإسكندرية

البلكونة المنهارة في عقار الدخيلة بالإسكندرية

اصيب 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعدما سقطت بلكونة بشخصين من العقار، على شخص ثالث في الشارع، وتم نقل المصابين الـ3 إلى مستشفى العامرية العام.

تفاصيل إصابة 3 أشخاص في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بسقوط أجزاء من عقار في منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، وبالتحديد في شارع «شمعدان»، المواجه للسكة الحديد، أمام مسجد الإسراء والمعراج، فيما انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص، تبين سقوط بلكونة العقار المشار إليه بشخصين، مما أسفر عن إصابتهما بكسور في الضلوع وكسر بالذراع الأيسر لأحدهما، وتم نقلهما إلى مستشفى العامرية العام، بالإضافة إلى إصابة طفل من المارة في الشارع بإصابات خفيفة.

3 أسر تقيم في عقار الدخيلة المنهار بالإسكندرية

وفي سياق متصل، كلفت الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بإدارة العجمي، ومدير إدارة العجمي والاخصائين الاجتماعيين بالمتابعة.

وأفاد الفريق بأن العقار مكون من دور أرضي و2 علوي، وتقيم به 3 أسر، فيما يجرى متابعه حالة المصابين بالمستشفى، وتم عمل حواجز حديدية للعقار عن طريق القسم.

وشهدت منطقة الدخيلة، الأربعاء الماضي، انهيار عقار قديم، مما أسفر عن 5 وفيات و4 مصابين، بعد 3 أيام من عمليات البحث عن الضحايا تحت الأنقاض.

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