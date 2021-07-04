الأرصاد: مناطق العالم تشهد ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة.. الحرارة وصلت لـ52

نشرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية بيانًا تفصيليًا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن توقعات درجات الحرارة في عدد من مناطق العالم، قائلة إن كثيرًا من مناطق العالم تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة، موضحة بأن هذا الارتفاع الحادث لم يشهده الأرشيف المناخي في غرب ووسط الولايات المتحدة وكندا، مشيرة إلى أن مدينة ليتون الكندية سجلت درجة حرارة تقترب من 50 درجة، وأنها لم تصل إلى هذه الدرجة من قبل، و كانت أقصى درجة لها هي 45، لافتة إلى أن هذا الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أدى إلى حرق 90% من القرية، فضلا عن وفاة مئات الأشخاص.

وأضافت الهيئة، أن دولة الكويت تشهد صيف شديد الحرارة، حيث سجلت درجة حرارة تخطت حاجز 52 درجة لتصبح أعلى درجة حرارة في العالم.

وأشارت إلى أن الارتفاع وصل أيضًا إلى جمهورية مصر العربية، ولكن لم تتجاوز درجات الحرارة المسجلة على شمال مصر حاجز 40 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، بالإضافة إلى وجود البحر المتوسط الذي يعمل على انخفاض درجة حرارة والكتل الهوائيه المؤثرة والنابعة من منخفض الهند الموسمي بينما ارتفعت علي جنوب البلاد ولكن مع نسب رطوبه أقل.

واختتمت: «هذا الأمر يشهده العالم سنويًا مع دخول فصل الصيف فى شهر يونيو حتى أوقات مبكرة من الخريف من كل عام بسبب الكتل الهوائيه الموسمية التي تؤثر على مناطق كثيرة من العالم وخاصة وسط القارات».