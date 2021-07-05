حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومصادرة أقفاص الخضروات في دمياط

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينة فارسكور، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتصدى للمخالفات والباعة الجائلين.

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أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات ورفع فرش الخضار وتندات قماش ورفع عربات وغيرها وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها مخازن الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المضبوطات وتم تسليم الخضار والفاكهة مؤسسة دار الأيتام بالمبرة.

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القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية

جاءت الحملة فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالعمل على استمرار حملات إزالة الإشغالات والقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لفرض الانضباط على الشارع الدمياطي.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولي حسن محمد حملة مكبرة وأسفرت عن مصادرة 4 ميكروفونات وماكينة الميكروفون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالارتقاء بمحتوى المحيط البيئي ومنع التلوث السمعي حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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