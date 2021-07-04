رفع الإشغالات بالمجمعات التجارية في الشروق.. وتحرير 20 محضر مخالفة

أكد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه شنت حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات، بالتعاون مع قسم شرطة مرافق المدينة، بهدف الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة، والتعامل مع أي مظاهر عشوائية في مهدها، مضيفا أن الحملة مرت على المجمعات التجارية بمركزي خدمات الأول والثاني بقطاع غرب المدينة، لتحقيق الانضباط العام، وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدى على ممرات المشاة.

وأوضح «بشارة» أن الحملة تمكنت من إزالة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، وتحرير 20 محضر مخالفة لردع المخالفين، والحفاظ على حقوق المشاة، وتيسير انتقالهم داخل تلك المجمعات.

في سياق متصل، أشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إلى استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما يخص ارتداء الكمامات الطبية؛ إذ أسفرت الحملة التي استهدفت مراجعة الإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة عن تحرير 25 محضرا، لعدم ارتداء الكمامة، حرصا على السلامة العامة.