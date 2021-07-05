كتبت له رسالة مؤثرة.. مواقف أثبتت محبة دلال عبدالعزيز لـ سمير غانم خلال مرضها

قصة حب استمرت 37 عاما، كتب الموت سطورها الأخيرة، فالحبيب غادر دون وداع، والحبيبة طريحة الفراش، تبعها مواقف عديدة أثبتت مدى حب وترابط الفنانة دلال عبدالعزيز بزوجها الفنان سمير غانم، حتى بعد رحيله عن دنيانا، وعدم معرفتها مصيره حتى الآن بسبب مرضها، إلا أنه بين الحين والآخر تسأل عنه وعن صحته ولكن الأسرة مازالت تخفي خبر وفاته عنها حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتقل مناعتها أكثر.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، مواقف أثبتت محبة دلال عبدالعزيز لـ سمير غانم خلال مرضها، وذلك في السطور التالية:

سمير عامل إيه؟

مازالت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، تعيش أزمة عصيبة، بسبب عدم القدرة على إخبار الفنانة دلال عبد العزيز، خبر رحيل زوجها الفنان سمير غانم، الذي رحل عن دنيانا منذ ما يقرب من 40 يوما، لاسيما بعد أن بدأت الفنانة في السؤال عن صحة زوجها الراحل، الذي لا تعلم بوفاته.

وعلمت «الوطن»، أن الفنانة دلال عبدالعزيز، التي تمكث في أحد المستشفيات الخاصة بسبب ظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة وتآكل رئتيها بسبب فيروس كورونا، مازالت حتى الآن لا تعلم بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وأشارت المصادر إلى أن الفنانة القديرة سألت ابنتها إيمي سمير غانم، منذ أيام عن صحة زوجها سمير غانم، قائلة: «سمير عامل إيه»، فكان الرد عليها حالته صعبة عن حالتك وممنوع عنه الزيارة.

رسالة مؤثرة

وقالت مصادر في المستشفى الخاص الذي تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز، إنها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية، طلبت أوراقا للكتابة عليها.

وأوضحت المصادر أن دلال عبدالعزيز كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن معنى الرسالة مؤثر للغاية، إذ أنها كتبت: «إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض».