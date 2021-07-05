خطوات الحصول على شقة بمليون جنيه بالتقسيط لمدة 30 سنة ضمن «التمويل العقاري»

الحصول على وحدة سكنية، يمثل حلم كبير بالنسبة لعدد من المواطنين، ويتساءل المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، خاصة من هم من متوسطي الدخل، عن خطوات الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة، وحدود الدخل.

وتعد مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، ليستفيد من الحصول على شقة بمليون جنيه، وتقسيط لمدة 30 سنة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات الحصول على شقة بمليون جنيه على 30 سنة..

خطوات الحصول على شقة بمليون جنيه على 30 سنة

أولًا: يقوم العميل المتقدم للحصول على وحدة سكنية بمليون جنيه، على 30 سنة، بتقديم طلب حجز الشقة بمبادرة التمويل العقاري، وسداد مقدم جدية الحجز، للحصول على خطاب الشقة المخصصة له.

ثانيًا: يقوم العميل المتقدم للحصول على شقة، بالذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

ثالثًا: بعد الانتهاء من إعداد المستندات التي قدمها العميل المتقدم للحجز، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بإرسال بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة، بهدف الاستعلام الميداني عن الوحدة، ومحل إقامة العميل وطبيعة عمله.

رابعًا: يصدر قرار من جهات التمويل لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

خامسًا: يتم التواصل من صندوق العميل بعد حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

سادسًا: يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، في الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري، وعلى أن تكون جهة التمويل طرف ثالث ممول للوحدة السكنية.

شروط الحصول على شقة بمليون جنيه على 30 سنة

وتتمثل شروط الحصول على شقة بمليون جنيه على 30 سنة، بالنسبة للمستوفين، في تقديم مفردات مرتب للمتقدم معتمدة من مكان العمل، ثم يتم تقديم مستند بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك الذي سيمول الشقة.

وتقديم عقد تمليك أو إيجار للشقة محل الإقامة التي يقيم فيها مقدم طلب التمويل، بجانب تقديم صورة من قسيمة الزواج إذا كان المتقدم متزوجًا، وتقديم كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.