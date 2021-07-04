حظك اليوم الأحد 4-7-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:01 ص | الأحد 04 يوليو 2021
حظك اليوم برج العقرب
من الصعب أن يثق مولود برج العقرب في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني
القمر وأورانوس في مواجهتك.. اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي
حاول أن تتجنب الحدة مع من تحب أو مع شريك حياتك، ويجب أن تظهر رغباتك بلطف.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ديانا كرازون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أكتوبر.