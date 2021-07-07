حظك اليوم الأربعاء 7-7-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت، يتميز بقدرته على ابتكار أفكار جديدة، وهذا ما يجعله متميز في عمله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تتصرف بحكمة.. فالوضع الفلكي يستدعي الانتباه.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد معاكسان.. فلا تدع الذكريات الأليمة تسيطر عليك وتربك علاقتك بالبعض.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير.