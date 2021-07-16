حظك اليوم برج الأسد الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتع برج الأسد بالإخلاص كما أنه شخص قيادي ومدير بالفطرة، كما يعرف أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب، رغم الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 16-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات ومهما كنت مشغولا تنجح في توطيد صلتك بالجميع.

حظك اليوم برج الأسد 16-7-2021 على الصعيد العاطفي

تجد راحتك وسط الأخوة والأحباب ويطلب الجميع وجودك معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.