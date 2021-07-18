أمير شاهين يكشف تفاصيل أزمته الصحية: «اتكعبلت في طوبة»

كشف الفنان أمير شاهين، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد إجرائه عملية مسمار نخاعي في الركبة تمنعه من الحركة فترة من الوقت، نتيجة حادث تعرض له مؤخرًا.

أمير شاهين عن عملية المسمار النخاعي: بعيش فترة صعبة

وقال الفنان أمير شاهين، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الإصابة التي تعرض لها لم تكن أثناء التصوير، متابعًا: «كنت نازل من على الرصيف، فجأة حصل كعبلة في طوبة صغيرة، تسببت في التواء وكسر مضاعف في القدم».

أمير شاهين: راضٍ بقضاء ربنا ومتفائل بوجود أصدقائي ومحبة الناس

وأضاف أمير شاهين بقوله: «طبعًا ألم شديد جدًا، وتم إجراء عملية مسمار نخاعي من بداية الركبة حتى القدم، وممنوع من الحركة، ولم أكشف عن هذه العملية في وقتها لأني كنت في حالة صعبة ووجع شديد»، متابعًا: «عايز أطمن كل أصدقائي وكل الناس اللي كانت بتسأل عني، إن شاء الله فترة وهتعدي».

وأشار إلى أن استرداد صحته بشكل كامل بعد إجراء العملية سيأخذ فترة من الوقت خاصة أن الإصابة لم تكن سهلة، فضلًا عن مرحلة العلاج الطبيعي، «صحيح أنا في فترة صعبة من الوجع والألم، لكن أنا الحمدلله متفاءل، وراضي بقضاء ربنا، وإن شاء الله الموضوع يعدي على خير، وبشكر كل أصدقائي والناس اللي بتحبني وبتدعمني في الرحلة دي».

وعن غياب الفنان أمير شاهين، عن حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي في نهاية شهر يونيه الماضي والذي شهد تكريم شقيقته الفنانة إلهام شاهين، باعتباره من أكثر الداعمين لها في المحافل الفنية التي يتم تكريمها من خلالها، قال «أمير»: «طبعًا أنا مقدرش أغيب عن حفل تكريم إلهام شاهين أبدًا، لكن الإصابة حصلت يوم 19 يونيو وطبعًا مقدرتش للأسف إني أحضر، ودخلت بعدها في دوامة العملية الصعبة».

أمير شاهين شارك في الجزء الثاني من مسلسل «ليه لاء»

وشارك الفنان أمير شاهين، في الجزء الثاني من مسلسل «ليه لاء» والذي عرض على منصة إلكترونية «شاهد VIP» أمام منة شلبي، مراد مكرم، سارة عبدالرحمن، أحمد حاتم، إخراج مريم أبوعوف، سيناريو وحوار دينا نجم، سلمى عبدالوهاب، راجية حسن.