والدة «هدى» بعد ظهور جثتها: «مرات عمها قتلتها ودفنتها في الرمل»

أكدت إيمان عجلان والدة الطفلة «هدى» التي عثر على جثتها بمنزل والد زوجة عمها، أن ابنتها قبل اختفائها خرجت لشراء مخبوزات من السوبرماركت ولكنها لم تعد، فتوقعت ذهابها للحقل الذي تواجد فيه والدها، لافتة إلى أنها اكتشفت حينها عدم ذهاب ابنتها للحقل ليبدأوا رحلة البحث عنها في القرى والعزب المجاورة، وحينما فشلوا في العثور عليها حرروا محضرا بغيابها في قسم الشرطة.

والدة طفلة أشمون المقتولة تروي كواليس الجريمة

وأضافت والدة الطفلة لـ«الوطن»، أن قوات الشرطة عثرت على ابنتها مقتوله ومدفونة في الرمال على يد زوجة عمها: «انا معملتلهاش حاجة علشان تقتل بنتي.. بعد اختفاء بنتي سألت المتهمة ولكنها أنكرت رؤيتها، ربنا ينتقم منها».

العثور على جثة الطفلة هدى مقتولة بأشمون

وعثرت قوات الشرطة بمركز أشمون في محافظة المنوفية، على جثة الطفلة «هدى»، التي اختفت قبل عدة أيام، وحررت أسرتها محضرا في قسم الشرطة بأشمون يفيد باختفائها، وتبين وجود الجثة داخل منزل زوجة عم الطفلة والتي قتلتها على خلفية مشاكل سابقة بين المتهمة وأسرة المجني عليها.

تلقي اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز أشمون، يفيد بالعثور على جثة الطفلة «هدي.ر»، التي ابلغت أسرتها باختفائها قبل عدة أيام، وتبين أن المتهمة بقتلها هي زوجة عمها وتدعي «س.ا»، على خلفية مشاكل أسرية بينها وبين أسرة الطفلة، وجرى إلقاء القبض على المتهمة، وتحرير محضر بالواقعة.