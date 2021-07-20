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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:29 ص | الثلاثاء 20 يوليو 2021
حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 20-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد لديه شخصيى قيادية، سواء كان في حياته الشخصية أو المهنية، وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد 20-7-2021 على الصعيد المهني

تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق.

حظك اليوم برج الأسد 20-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد تامر حسنى، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أغسطس.

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