أول أيام عيد الأضحى بأسوان.. «فتة ولحمة ولمة عيلة»

باشر أهالي أسوان شعائر الذبح فى أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث تسابقوا إلى حجز الجزارين لذبح الأضحية داخل المجازر التابعة للمحافظة، ليبدأ الأهالي بعدها طقوسهم السنوية المعتادة بتناول وجبة الإفطار وهي عبارة عن كبدة الأضحي يليها تناول اللحوم والفتة في وجبة الغداء .

وعن الفتة قال عبد الناصر صابر، نقيب المرشدين الشياحيين السابق بأسوان، إن الطبق الرئيسى فى عيد الأضحى فى أسوان هو الفتة التى تجهز من العيش الشمسى المحمص ويطلق عليها العرب «الثريد»، ولكن الفتة الأسوانى تختلف بسبب اختلاف نوع الخبز، فضلا عن الحبهان والبهارات.

تقاليد عيد الأضحى بأسوان

ومن أهم تقاليد عيد الأضحى في بأسوان، عقب صلاة العيد يعود الجميع لمنازلهم ويتم تقسيم ذبح الأضاحي بين أبناء العائلة الواحدة فمنهم من يقوم بالذبح فى أول يوم والباقي في الأيام التالية، كما يلتزم الجميع بتجميع جلود الأضاحي وتسليمها للجمعية الأهلية حتى تستطيع بيعها واستغلال ثمنها فى تطوير الجمعية وتقديم المساعدات لأهالي المنطقة من الفقراء والمحتاجين، وعقب الذبح مباشرة يتم توزيع لحوم الأضحية على الفقراء والأقارب، ويجتمع الكبار والصغار على مائدة الإفطار لتناول وجبة الكبدة والكلاوي الخاصة بالأضحية وبعدها يتسامرون ويجلس الصغار بجوار الكبار ليتعلموا منهم أهم العادات والتقاليد داخل القبيلة .

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أدى اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء عصام عثمان مدير الأمن ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية .

وألقى الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان خطبة عيد الأضحى المبارك وصلاة العيد ، داعياً الله عز وجل بأن يزول الوباء والبلاء وأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.