حظك اليوم برج العقرب السبت 24-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب أنّ لديه حسٌ فكاهي، ويبعث الفرح والتفاؤل في قلوب من حوله، كما يحتقر هذا المولود الكذب والنفاق فهو صادق ومخلص وواضح.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك لعدم التساهل.. عليك بالسيطرة على انفعلاتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر المكتمل معاكس وقد تقلق اليوم بشأن علاقةٍ ما وعليك أن تقاوم الانفعال والشكوك والظنون.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.