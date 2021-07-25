حظك اليوم برج العذراء الأحد 25-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:03 ص | الأحد 25 يوليو 2021
برج العذراء
يعرف عن مولود برج العذراء أنه يميل إلى جعل كل شيء من حوله منظم؛ فهي شخصية عملية وتهتم كثيرا بالتفاصيل الصغيرة، كما يتميز بالحنان والعطاء.
وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.
حظك اليوم برج العذراء مهنيًا
القمر بمنزلك السادس يمنحك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.
حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا
فينوس وعطارد داعمان.. تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.
من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 سبتمبر.