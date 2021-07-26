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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الإثنين 26 يوليو 2021
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 26-7-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء بانه شخص ذكي وحسّاس، وقائد ماهر، وحريص في كل الأمور، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء 26-7-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك ومن المهم أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك.

حظك اليوم برج العذراء 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الخلافات لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.

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