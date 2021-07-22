حظك اليوم برج العذراء الخميس 22-7-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:12 ص | الخميس 22 يوليو 2021
برج العذراء
يتميز مولود برج العذراء لا يحب الكسل والإهمال، كما أنه شخصية منظمة في ترتيب الأشياء، ما يساعده على تحقيق طموحاته المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العذراء 22-7-2021 على الصعيد المهني
الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك التقاطها، وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.
حظك اليوم برج العذراء 22-7-2021 على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.
من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة التونسية الراحلة ذكرى، ويوافق تاريخ ميلادها 16 سبتمبر.