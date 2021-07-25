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حظك اليوم برج العقرب الأحد 25-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأحد 25 يوليو 2021
برج العقرب

برج العقرب

يعرف عن مولود برج العقرب، أنه يحاقر الكذب والنفاق فهو صادق ومخلص وصادق، كما يعرف عنه أنّ مولود لديه حسٌ فكاهي، ويبعث الفرح والتفاؤل في قلوب من حوله.

وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا حافظت على اللباقة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب، وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 12 نوفمبر.

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