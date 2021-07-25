عاجل.. غرق 5 أشخاص بينهم 3 أطفال أشقاء بشواطئ مطروح والساحل الشمالي

لقي 5 مواطنين مصرعهم غرقا، اليوم الأحد، خلال نزولهم البحر في الساحل الشمالي ومرسي مطروح، بينهم 3 أطفال أشقاء من البحيرة، وأصيب 4 آخرين بإصابات مختلفة بسبب تعرضهم للغرق، وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفيات المختصة، نتيجة ارتفاع الأمواج، ونشاط الدوامات في البحر، والعوم في الشواطئ المفتوحة.

مصرع 3 أطفال أشقاء غرقا في الساحل الشمالي

لقي 3 أطفال أشقاء من قبيلة الجوابيص المقيمين في وادى النطرون محافظة البحيرة، مصرعهم غرقا في شاطئ الهنا بسيدي عبدالرحمن، بالساحل الشمالي، وجرى نقلهم إلى مستشفى العلمين، وهم: «علاء عوض إدريس 16 سنة، وبلال عوض إدريس 12 سنة، ومنة عوض إدريس 13 سنة»، جثث هامدة.

جثتان على شواطئ مارينا ومرسى مطروح

ولقي شخصان مصرعهما غرقا، الأول في شاطئ جرند بيتش الكورنيش الجديد بالأبيض غرب مدينة مرسى مطروح، والتهم البحر ناصر سيد أحمد محمد 45 سنة، ونقل إلى ثلاجة مستشفى مطروح العام، وجرى عمل إنعاش قلب رئوي ولم يستجيب، والثاني غرق بشاطئ مارينا 4، بعد أن ابتلع البحر السيد محمد السيد أبو يوسف 19 سنة من دمياط، وجرى نقله لثلاجة الموتى بمستشفى العلمين جثة هامدة.

إصابة 4 مواطنين بإسفكسيا الغرق بشواطئ مطروح

وأصيب 4 مواطنين بإسفكسيا الغرق، وجرى نقل 3 منهم إلى مستشفى مطروح العام وهم: «سارة محمد إبراهيم 8 سنوات من القليوبية، غرق بشاطئ الفيروز، وأسامة عبدالمنصف إبراهيم 49 سنة من الإسكندرية، غرق بشاطئ رومل، وسعيد حسام سعيد 21 سنة من الهرم بالجيزة، غرق في شاطئ المروة، وحسين منير أمين 23 سنة من المنوفية، بعد تعرضه للغرق بمارينا 7»، ونقل إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج.