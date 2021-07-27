«علم النفس» يعيد البسمة لـ«طلاب الثانوية»: الامتحان سهل ومباشر وفي مستوى الطالب العادي

أعاد امتحان مادة علم النفس والاجتماع، الفرحة إلى وجوه طلاب الثانوية العامة «شعبة الأدبى»، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلاً وغير معقد وضمن المقرر الدراسى، وعوضهم عن امتحانات سابقة اتسمت بالصعوبة، لافتين إلى أن مستوى الامتحان أسهل بكثير من أسئلة الامتحانات التجريبية التى عقدتها وزارة التربية والتعليم خلال الشهور الماضية.

وتداولت بعض صفحات الغش، على مواقع التواصل الاجتماعى، أسئلة وإجابات علم النفس، فيما أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عن ضبط الطالبة (ك. ع. م) بمحافظة الغربية؛ لاتهامها بتصوير ونشر بعض أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وحيازتها قلم كاميرا. كما ضبطت الطالب (م. هـ. س) بمحافظة الجيزة؛ لاتهامه بتصوير ونشر أجزاء من الامتحان وحيازته جهاز تابلت مهكراً، لافتة إلى أن عمليات الضبط تمت بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

«مصطفى»: تضمن 5 أسئلة فقط تحتاج لتركيز

وحول مستوى «علم النفس والاجتماع»، قال الطالب مصطفى حسين، بالصف الثالث الثانوى فى الجيزة، إن الامتحان تضمن 50 سؤالاً اختيارياً، والأسئلة جاءت مباشرة وسهلة، عدا نحو 5 أسئلة تحتاج إلى فهم وتركيز لأن الإجابات متقاربة.

وأضاف «حسين»، لـ«الوطن»، أن الامتحان لم يشمل أسئلة من خارج المقرر الدراسى، مؤكداً أن الوقت كان كافياً للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها بشكل جيد.

وأكد الطالب عبدالرحمن محمد أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب العادى، ولم يشهد تعقيدات فى غالبية الأسئلة، إلا أنه تضمن نحو 5 نقاط تحتاج إلى تفكير وتركيز شديدين لأن الإجابات متقاربة، مضيفاً: «الأسئلة غطت غالبية أجزاء المقرر الدراسى، ولم يشمل الامتحان أى شىء من خارج الكتاب المدرسى، وشهدت اللجان تطبيقاً كاملاً والتزاماً من الجميع بالإجراءات الاحترازية».

واتفق معه الطالب أحمد منصور، الذى أدى الامتحان بمدرسة الأورمان الثانوية، قائلاً: «الامتحان جه سهل عدا نحو 5 أسئلة غير مباشرة وتحتاج إلى فهم، وبعض أسئلة الامتحان جاءت من المنصات التعليمية التى وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى».

وأضاف «منصور» أن المنصات التعليمية ساعدته فى التدريب بشكل جيد على طريقة الأسئلة الجديدة التى تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، لافتاً إلى أن الأسئلة فى امتحان علم النفس جاءت واضحة.

مصرع مدرِّسة من شبرا الخيمة أثناء توجهها للمراقبة

وفى القليوبية، أكد الطلاب أن الامتحان جاء سهلاً للغاية ودون مشكلات أو تعقيدات إلا أسئلة محدودة للطلاب المتميزين، لافتين إلى أن أسئلتهم كانت متوقعة ومناسبة للوقت ولم تحوِ أى تعقيدات كالامتحانات التى سبقته، وأن سهولة الامتحان عوضتهم عن الامتحانات السابقة التى عانوا من صعوبتها.

من جانبه، قال مصدر بغرفة العمليات المركزية للامتحانات بالمحافظة إن الغرفة لم ترصد أى مشكلات أو تتلقى شكاوى من صعوبة الامتحانات، فيما سجلت حالة وفاة واحدة، لمُدرِّسة من شبرا الخيمة لقيت مصرعها خلال توجهها للمراقبة فى إحدى لجان الثانوية بالقناطر الخيرية، إثر حادث تصادم على الطريق الدائرى فى أثناء عبورها الطريق، فتم نقلها إلى مستشفى قليوب العام وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بمناظرة الجثة والتصريح بدفنها عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.

ونعت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة المُعلمة سهير إبراهيم، التى لقيت مصرعها فى أثناء ذهابها إلى مراقبة امتحانات الثانوية العامة للعمل بلجنة مدرسة حسن طاهر الثانوية المشتركة بإدارة القناطر الخيرية التعليمية، حيث تعمل بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، لـ«الوطن»، إنه أصدر تعليمات فورية بتوفير جميع أوجه الرعاية والمساعدة والدعم اللازمة لأسرة المُعلمة، وسرعة إنهاء إجراءات دفن الجثمان وتسليمه لأسرتها بعد استصدار قرار النيابة بالتصريح بالدفن، لافتاً إلى أن الحادث وقع صباح أمس خلال عبور الفقيدة الطريق بمنطقة نزلة أم بيومى، حيث صدمتها سيارة مسرعة وهى فى طريقها للمراقبة، موجهاً خالص التعازى لذويها وزملائها وأسرتها.

وفى محافظة البحر الأحمر، تباينت آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، وقال الطالب محمد إبراهيم إن الامتحان جاء سهلاً، وفى مستوى الطالب العادى، ومن المقرر الدراسى، فيما قال الطالب محمد محمود إنه جاء سهلاً، لكنه طويل، وكان يحتاج إلى وقت أطول، وأكد آخرون رضاهم عن مستوى الامتحان.

وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أية شكاوى على مدار الساعة، وتابعت سير الامتحانات لحل أى مشاكل أولاً بأول، وسط التزام كامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتاً إلى أن المحافظة بها 19 لجنة يؤدى فيها 2629 طالباً وطالبة الامتحانات.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 تقيس التمييز بين جميع الطلاب، ومفيش حاجة اسمها امتحان صعب وامتحان سهل»، مؤكداً أن طلاب الثانوية العامة الدفعة الحالية جرى تدريبهم على شكل أسئلة الامتحانات الجديدة على مدار 3 سنوات، موضحاً أن جميع أسئلة الامتحانات اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 تتم بشكل إلكترونى، دون تدخل العنصر البشرى، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوهاً بأن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماماً؛ للوقاية من تفشى فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

وأشار «شوقى» إلى أنّ أى طالب سيتداول أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، سيحرم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين، مشيراً إلى أنّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أى معوقات تؤثر على الامتحانات، علاوة على ضبط الطلاب الغشاشين داخل اللجان الامتحانية، منوهاً بأنه جرى رصد 210 حالات غش حتى الآن.

من جهة أخرى، اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدبلومات الفنية 2021، اليوم، لجميع التخصصات (زراعى - صناعى- تجارى - فندقى) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، وكان من المقرر إعلان النتيجة على الموقع الرسمى للوزارة عبر بوابة التعليم الفنى، وأكدت الوزارة أنّه بإمكان أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 من على موقعها، على أن يجرى إعلانها اليوم بجميع المدارس الفنية، بعد اعتمادها وإعلانها على الموقع الرسمى.