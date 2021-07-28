إزالة 6 مخازن وتشوينات مخالفة بإجمالي 60 طنا في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدي للتعديات والمخالفات بكل المراكز والمدن واسترداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية ونهر النيل.

إزالة 3 حالات تعدٍ على نهر النيل

وقالت المحافظ إنه تمت إزالة 3 حالات تعدٍ على نهر النيل بمساحة 200 متر مربع خلال الحملة المُنفذة أمس بمركزي فارسكور والزرقا، مؤكدة أنه تم توجيه كل الأجهزة المعنية بالرصد الفوري لأي مخالفات في المهد والتعامل معها بكل حسم.

إزالة 6 مخازن وتشوينات بإجمالى 60 طنا

ونفذت إدارة المتابعة والتفتيش المالي والإداري حملة مكبرة استمرت على مدار يومين تم خلالها الدفع بالمعدات اللازمة من ديوان عام المحافظة، حيث تمت إزالة 6 مخازن وتشوينات الخردة بقرى كفر البطيخ بإجمالي 60 طنا تقريبا ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة بمركز فارسكور.

كما تم خلال الحملة أيضاً إزالة جميع المخالفات الواقعة بنطاق قرية الوسطانى بمركز كفر سعد وذلك لنحو 40 مظلة وإعلانات مخالفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الصادرة خلال الجولة التي أجرتها بإزالة كل تشوينات ومخازن الخردة بنطاق قرى مركز كفر البطيخ والتصدي لجميع المخالفات التي تلاحظ وجودها بمناطق مختلفة بمركز كفر سعد.