مصرع مواطن غرقا بشاطئ المروة بمرسى مطروح

لقي مواطن مصرعه غرقًا، منذ قليل، في شاطئ المروة بمدينة مرسي مطروح، ونقلت سيارة الإسعاف الغريق إلى مستشفى مطروح العام، وجرى وضعة بثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وفوجىء العاملون في شاطئ المروة، وهو شاطئ مفتوح غرب مدينة مرسي مطروح ضمن الشواطئ الجديدة، اليوم الأربعاء بغرق محمد محمود عبدالعزيز، 56 سنة، من فيصل محافظة الجيزة، خلال استحمامه في البحر، وتمكن العاملون من انتشاله، ونُقل إلى مستشفى مطروح العام، وأجرى الأطباء له إنعاش قلب رئوي ولم يستجب، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث الغرق، وجاري الفحص والتعرف على أسباب وملابسات وقوعه.

وحذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطروح برئاسة رضا جاب الله جميع المواطنين من المصطافين وأهالي مطروح من النزول إلى الشواطئ المفتوحة على البحر الكبير، مثل المروة والأبيض وعجيبة، ومينا حشيش والرميلة خلال الأيام التي تشهد عدم استقرار في البحر وارتفاع الامواج ونشاط الرياح، لعدم تعرض حياة المواطنين للخطر، والالتزام بالتعليمات حفاظا على أمنهم وسلامتهم.