2 مليون جنيه قروض ميسرة لمربي الماشية بمطروح (صور)

وافقت لجنة إدارة صندوق تنميه الثروة الحيوانية بمحافظة مطروح على منح عدد 8 قروض ميسرة لمربي الماشية، بقيمة 30 ألف جنيه لكل قرض، تسدد بعد 6 أشهر، مع السماح للمربين بتحديد نوع الأعلاف التي يرغب بها، وذلك مع تفعيل أعمال اللجنة في إطار برتوكول التعاون بين المحافظة، ومركز بحوث الصحراء، والجمعية المركزية، وجمعية الرامس لتنمية المراعي، بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه من مشروع المراعي ومحافظة مطروح، لاستخدامه كقروض عينية دوارة لتنمية الثروة الحيوانية والخدمات الرعوية، ولتوفير الأعلاف ومشروعات للمرأة والخدمات البيطرية وغيرها بشروط ميسرة، تيسيراً على المربين.

دعم المربين من صندوق تنمية الثروة الحيوانية

وقال المهندس حسين السنيني، رئيس لجنة صندوق تنمية الثروة الحيوانية بمطروح، إن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجه بتكثيف أعمال الصندوق مع أهمية التواصل مع المربيين وتشجيعهم على الاستفادة من القروض، خاصةً أنها ميسرة، وتراعي حاجة متوسطي وصغار المربين، مع سهولة الإجراءات، خاصةً مع عدم وجود أي نسبة فائدة، وذلك تشجيعاً للمربين، مشيراً إلى أن الصندوق يهدف إلى مساعده أكبر عدد من المربين وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المرجوة منه، بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها بالمحافظة.

توعية المربين بأهمية صندوق تنمية الثروة الحيوانية

وأكد أن لجنة صندوق تنميه الثروة الحيوانية بمطروح عقدت عدة اجتماعات للتعريف بالصندوق والتيسيرات المقدمة للمربين بكل من مطروح ورأس الحكمة وسيدي براني، بهدف العمل على توسيع دائرة التوعية لدى المربين للاستفادة من صندوق دعم الثورة الحيوانية، بهدف العمل على تنميتها، خاصةً أغنام البرقى التي تشتهر بها محافظة مطروح، والإبل، وجميع أنواع المواشى، لزيادة أعدادها، ورعايتها من الناحية البيطرية.