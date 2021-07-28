أستاذ علوم سياسية: مصر حققت إنجازات ضخمة وسط بيئة مضطربة

أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك إنجازات ضخمة جرت في السنوات الأخيرة لا يستطيع أن ينكرها أحد، ولكن المعضلة أنها تجري في بيئة إقليمية شديدة الإضطراب وتهديدات تأتي من كل اتجاه، فمازال الصراع العربي الإسرائيلي مشتعلًا والمواجهة الأخيرة أعادت الصراع إلى جذوره، وتهديدات شرق المتوسط، وتهديد الإرهاب القادم من حدود ليبيا الغربية، والتهديد القادم من الجنوب من إثيوبيا وأزمة سد النهضة، والإضطراب القائم في اليمن وما يمكن أن يثيره من أزمات لقناة السويس.

يوسف: السياسة الفاعلة لمصر تحافظ على أمنها ومصالحها

واضاف يوسف، خلال كلمته بعنوان «إعادة بناء الدولة المصرية في إقليم مضطرب»، ضمن جلسة حوارية بعنوان «هوية مصر والتحديات الإقليمية والدولية»، وذلك في إطار فعاليات ملتقى «مصر الغد: الجمهورية الجديدة نموذجًا»، لمناقشة الأبعاد المختلفة للجمهورية الجديدة في مصر وفلسفتها الحاكمة، أن هناك بعض القوى التي تترصد بمصر، وهذه التحديات تفرض عليها أن يكون لها دور فاعل في محيطها الإقليمي، والخبرة المصرية السابقة تقول إنها لديها دور فاعل ونشيط في هذا الشأن، بسبب وزنها، وعلم الجميع أن من يسيطر عليها يسيطر على المنطقة العربية، مضيفًا: من الواجب على مصر أن تكون لها سياسة فاعلة لكي تحافظ على أمنها ومصالحها.

السياسة المصرية في الوقت الحالي من أقوى أبعادها وأكثرها وضوحًا

وشدد يوسف أن الشق الخاص بالسياسة المصرية في الوقت الحالي من أقوى أبعادها وأكثرها وضوحًا، حيث تقوم على الدفاع عن الأمن القومي ومواجهة أخطار الإرهاب وتهديد موارد مصر الطبيعية في شرق المتوسط، والسد الأثيوبي، والمبدأ الثاني هو اتباع مصر سياسة رشيدة في محيطها العربي، أما المبدأ الثالث هو حرصها على حل النزاعات بالطرق السلمية.

مصر تسعى إلى استعادة ما يمكن من التكامل العربي

وأضاف يوسف أن البعد الرابع الذي تعمل مصر في إطاره هو محاولة استعادة ما يمكن من التكامل العربي، مثل المحور القائم بين مصر والأردن والعراق رغم كونه في البداية إلا أنه يبشر بالكثير، والبعد الخامس هو النأي بالنفس عن سياسة الأحلاف الغربية، وهي سياسة مصرية راسخة من قبل ثورة 1952، وكان أخرها إسقاط خطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فيما سمي بصفقة القرن.

واستطرد يوسف قائلاً إن مصر لديها قوة صلبة تتمثل في جيش يحتل المركز الثالث عشر عالميًا والأول إقليميًا، وقوة ناعمة ظهرت بقوة خلال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير دفعت الرئيس الأمريكي إلى التواصل مع الرئيس المصري.