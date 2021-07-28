أستاذ علوم سياسية: تطوير الريف نقلة آدمية لملايين المصريين

اعتبر الدكتور عليّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مشروع تطوير الريف المصري يمثل نقله آدمية لملايين المصريين في هذه القرى، ويجعل التغيير يحدث بشكل واقعي وليس في الأفكار فقط.

هلال: الجيش يعد مركز التطوير والتحديث

واضاف هلال، على هامش كلمته حول موضوع «الرؤية الاستراتيجية لعملية إعادة البناء»، ضمن جلسة حوارية بعنوان «هوية مصر والتحديات الإقليمية والدولية»، وذلك في إطار فعاليات ملتقى «مصر الغد: الجمهورية الجديدة نموذجاً»، لمناقشة الأبعاد المختلفة للجمهورية الجديدة في مصر وفلسفتها الحاكمة، أن مصر بلد لديها حلم بناء الدولة الوطنية الحديثة وحلم التحديث والتطوير من بداية القرن التاسع عشر، وهناك عناصر مشتركة في هذا الحلم وهو الجيش الذي يعد مركز التطوير والتحديث، وزعيم يعتنق هذا الحلم ويسعى لتحققه من أجل شخصه ووطنه.

تحديات مصر في 2013 و2014

وأوضح هلال أن مصر في عامي 2013/ 2014 واجهت 3 تحديات كبري، الأول هو التطرف والانقسام والاستخدام المنظم للعنف والارهاب، والتحدي الثاني هو سيادة منطق الجماعة على منطق الدولة، أما التحدي الثالث فهو ذوبان الهوية المصرية الوطنية في سياقات أكبر سواء دينية أو شرق أوسطية، مشيرًا إلى أن ما حدث لم يكن مجرد خلاف سياسي ولكن انقسام اجتماعي وتهديد للهوية المصرية.

وأكد هلال أن ما حدث في السنوات السبع هو خريطة جديدة لمصر، وعند النظر لما حدث نجد تطوير وإعادة بناء البنية التحتية لمصر من طرق وكباري بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية البشرية وخلق موارد جديدة.

تقدم للفئات المهمشة في مصر

وأشار هلال إلى أنه لا يستطيع أحد أن ينكر التقدم الذي حدث للفئات التي كانت مهمشة؛ المرأة والشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يثبت أن هناك تحولات جوهرية في جسد المجتمع المصري، مضيفًا "ولكن لست على ثقة أن ثقافة عموم الناس وقطاعات من النخبة تقبلت وتفهت ما تشهده مصر، وأجد تشكك ومعارضة وريبة.

هلال: الزيادة السكانية تحديات عظمى

وتحدث هلال عن التحديات التي تواجه التجربة المصرية الحالية، والتي تتضمن «إدارة التوقعات» إذ يرفع الإعلام من سقف التوقعات للمواطن بعيدًا عن الواقع الذي تعيشه مصر وتسعى القيادة السياسية إلى تغييره، بالإضافة إلى وجود تحديات عظمى لم تقتحم بالقدر الكافي مثل الزيادة السكانية والذي يتحدث عنها الرؤساء المصريين بداية من الرئيس جمال عبد الناصر وهذا معناه فشل الحملات وضرورة وضع حلول واقعية.