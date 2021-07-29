لمحدودي الدخل.. تفاصيل الإعلان الأول للإسكان الاجتماعي بتقسيط 30 سنة

الحصول على وحدة سكنية، حلم لعدد كبير من المواطنين، الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به.

واستكمالا لذلك الطرح، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح إعلانين للإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3%، وتقسيط يصل إلى 30 عاما، كحد أقصى.

وذكر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّ الإعلان الأول الموجه لمحدودي الدخل، يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، حيث تتكون الشقق من (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة).

كيفية الحصول على شقة ضمن الإعلان الأول للإسكان الاجتماعي

على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، التوجه فور الإعلان عن الطرح، إلى أقرب مكتب بريد مميكن، لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، والمحدد له بداية من الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى السبت الموافق 14 أغسطس 2021، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

ومن يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، لجميع المواطنين وبينهم ذوي الاحتياجات الخاصة.

مساحة وأسعار الشقق ضمن الإعلان الأول للإسكان الاجتماعي

أما مساحة الوحدات السكنية ضمن الطرح، فتتراوح بين 75 م2 و90 م2، فيما تتراوح أسعار الوحدات السكنية داخل الإعلان الأول للإسكان الاجتماعي، ضمن مبادرة التمويل العقاري بين 164 ألف جنيه وحتى 310 آلاف جنيه.

أماكن شقق الإعلان الأول للإسكان الاجتماعي

ويشمل الطرح عدد كبير من المدن والمحافظات، منها: الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء.

ومن المقرر طرح وحدات أخرى ضمن الإعلان ذاته، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.