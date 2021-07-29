بالأسماء .. أوائل الثانوية التجارية في أسوان

حققت الطالبات تفوقا غير مسبوق على طلاب دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات بأسوان للعام الدراسي 2020/2021، حيث حصدت الطالبات المراكز التسع الأولى في النتيجة.

وتنشر «الوطن» أسماء الأوائل العشر في نتيجة دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام الثلاث سنوات 2020/2021 ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء.

وبحسب الكشف الصادر عن مديرية التربية والتعليم بأسوان، جاءت أسماء الأوائل كالتالي:

رقية مصطفى عبد العزيز، مدرسة أبوسمبل السياحية التجارية 96.3%.

سميرة حمدي محمد حسن، مدرسة فوزية عبدالله حامد التجارية 95.86%.

شيماء عبد المنعم ليسي، مدرسة أبو الفضل سرور التجارية 95.39%.

فاطمة خالد عبدالفتاح، مدرسة فوزية عبدالله حامد التجارية 95.52%.

كارمين أشرف صابر، مدرسة دراو التجارية 95.17%.

مريم محمد علي محمد ، مدرسة فوزية عبدالله حامد التجارية 95.17%.

مها مصطفى محمد علام ، مدرسة الحصايا الثانوية التجارية 95%.

أحمد محمد النوبي أبو المجد، مدرسة فوزية عبدالله حامد التجارية94.83% .

أمنية علي مرغني، مدرسة أبوسمبل السياحية التجارية 94.83%.

سمية محمود حسين أحمد، مدرسة أبو الفضل سرور التجارية 94.83% .

يذكر أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استقبل في مكتبه مساء أمس الأربعاء، كلاً من الطالبة ندى حربي حسن، والطالبة نوال عرفة عبد العال، بعد حصدهما المركزين الأول والأول مكرر على مستوى الجمهورية، في دبلوم المدارس الثانوية التجارية للتعليم المزدوج، تخصص سكرتارية طبية، بمجموع 692 درجة، بمدرسة أبو الفضل سرور بأسوان.

حضر تكريم المحافظ للطالبات الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بجانب أسرتى الطالبتين، وقام اللواء أشرف عطية بتسليم شهادات تقدير وجوائز مالية قيمة لكل من الطالبتين، وذلك تقديراً لتفوقهما العلمي والدراسي، ورفع إسم أسوان عالياً وسط الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالبتين وأسرتيهما الفرحة بهذا التفوق، الذي لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور باعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم، وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لهم، لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.