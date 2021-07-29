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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:07 ص | الخميس 29 يوليو 2021
حظك اليوم برج الميزان الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الخميس 29-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يتميز بشخصيته الاجتماعية، ويعاني من التردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

 حظك اليوم برج الميزان 29-7-2021 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلّب منك تفهما وتعاونا، بشرط أن تنتبه لحقوقك وتتمسك بها.

حظك اليوم برج الميزان 29-7-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تمهّل في أحكامك وانتقادك للآخر، وكن متفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

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