شباب قبطي يطلقون كتاب «أبانا الشهيد» في ذكرى رحيل الأنبا ابيفانيوس

أطلق مجموعة من الشباب الأقباط التابعين لمبادرة «هيستوريا لشباب باحثي التاريخ المسيحى والقبطى»، كتابا إلكتروني بعنوان «أبانا الشهيد» في ذكرى رحيل الأنبا أبيفانيوس، وذلك لتكريم الأسقف الراحل والرد على ما وصفوه بمحاولة تزوير التاريخ والحقائق من جانب البعض وبالأخص من جانب أسرة الجانى.

وقال ماركو الأمين، المؤسس والمشرف العام للمبادرة، إنه يعد أول كتاب إلكترونى لإكرام ذكرى أنبا ابيفانيوس.

تفاصيل كتاب «أبانا الشهيد» في ذكرى رحيل الأنبا ابيفانيوس

وأضاف «الأمين»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الكتاب يقع فى 4 فصول، الفصل الأول سيرته، الفصل الثانى كتاباته ومحاولات إحياء ذكراه من خلال الإهداءات والمؤتمرات والشخصيات العامة، والفصل الثالث حمل عنوان «أنبا ابيفانيوس فى عيون أحبائه»، والفصل الرابع ملف قضية مقتله وهو عبارة عن تجميع لكل الوثائق الخاصة بالجانى واعترافه واضطلاعه بالحادث وملابسات القضية من بدء الخلاف حتى إعدام الجاني وائل سعد.

تفاصيل مبادرة هيستوريا لشباب باحثي التاريخ المسيحى والقبطى

وعن فكرة تكوين مبادرة هيستوريا لشباب باحثي التاريخ المسيحى والقبطى، أوضح أنها جاءت له وبدأ العمل عليها في إبريل الماضي، بينما تم الإطلاق الرسمي لها في يونيو الماضي، لافتاً إلى أن المبادرة تضم نخبة من أساتذة وباحثين العلوم التاريخية ومصححين لغويين، بالإضافة إلى 30 عضوا، كما تضم المبادرة أعضاء من محافظات مصر المختلفة، فيما تنقسم المبادرة لخمس أقسام اساسية:«الهاجيوجرافي، التاريخ الليتورجى، التاريخ المسيحى، التاريخ القبطى، التاريخ الايبارشي».