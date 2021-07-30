45 مليار جنيه لتنفيذ 1238 مشروعا بمبادرة «حياة كريمة» بسوهاج

مبادرة «حياة كريمة»، تعد نقلة نوعية وتطور غير مسبوق في حياة المواطني بمحافظة سوهاج، ونقلة حضارية لم يعرفها الناس من قبل بعد أن تعود الأهالي علي العيش بأدني مقومات الحياة لسنوات طويلة، وكانت معظم قرى سوهاج بدون صرف صحي، ولا مياه كافية وشبكات الكهرباء تعاني من تهالك، وهناك نقص في أعداد المدارس والخدمات بالوحدات الصحية المنعدمة، وعندما قررت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد يد العون للمواطنين جاءت مبادرة «حياة كريمة» لترسم البهجة علي وجوه البسطاء من أهل الريف، وتغير حياتهم بشكل كامل.

تنفيذ 1238 مشروعا بتكلفة تخطت 45 مليار جنيه في مبادرة «حياة كريمة»

وقال شريف ابوسحلي، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» بسوهاج، إن عدد المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة سوهاج، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بلغ 1238 مشروعا عملاقا بتكلفة بلغت 45.6 مليارات جنيه، لافتا إلي تنفيذ تلك المشروعات خلال 3 سنوات.

وأضاف «ابو سحلي» أن المبادرة يتم تنفيذها في 7 مدن بمحافظة سوهاج، انطلقت المرحلة الأولي منها، في قري مراكز «البلينا، المراغة، المنشاه، جرجا، دارالسلام، ساقلته، طما»، لافتا إلي أن تم تحديد عددا من القرى في المرحلة الأولى، وسيتم تنفيذ باقي القري تباعا علي عن يتم الانتهاء من جميع القري وإدخال كافة الخدمات والمرافق بها خلال مدة 3 سنوات، ليتم منح القرى خدمات مثل سكان المدن.

76 مشروعا للصرف الصحي - 32 مكتبا للبريد - و24 مجمعا خدميا و١٨١ مدرسة

وأضاف «أبو سحلي» أنه تم تطوير 32 مكتبا للبريد، والانتهاء منها تماما، وكذلك البدء في إنشاء 24 مجمعا خدميا من أصل 30 مجمعا، والانتهاء من بناء وتطوير 181 مدرسة، فضلا عن البدء في 76 مشروعا للصرف الصحي، بعد أن تم الانتهاء من تحديد الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات، كذلك تم عمل حصر شامل لجميع الأسر الأولي بالرعاية وتم وضع خطة تسكين لهم مقسمة إلى 4 مراحل، تضم تنفيذ كافة المشروعات التي تحتاجها تلك الأسر.

وأضاف أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها تم تحديدها عن طريق حوار مجتمعي تم تشكيله بكتاب دوري لسنه 2021 ويضم جميع المجالس القروية للمراكز والتي تمثل « قيادات طبيعية كوادر شبابية كوادر نسائية عضوين تنفيذين».