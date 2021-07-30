يشهد محرك البحث العالمي «جوجل»، عمليات بحث عدة، حول أسعار الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 2، التي أعلنتها وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استكمالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، بهدف توفير حياة آدمية ملائمة للمواطنين، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتضم المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وأخرى لمتوسطي الدخل، داخل عدد كبير من المدن الجديدة، بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما كحد أقصى، حيث تنطبق على مبادرة سكن لكل المصريين 2، نفس شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة، التي أعلنها البنك المركزي المصري رسميا، خلال الفترة الماضية، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تختلف أسعار الوحدات السكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، ما بين وحدات محدودوي الدخل، ووحدات متوسطي الدخل.

وترصد السطور التالية أسعار الوحدات السكنية، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أسعار الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

1- لمحدودي الدخل

تتراوح أسعار الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة «سكن لكل المصريين»، للمواطنين من محدودي الدخل، ما بين 164 و310 آلاف جنيه.

أما مساحة الشقق المطروحة، ضمن المبادرة للمواطنون محدودي الدخل، فتتراوح ما بين 75 م2 و90 م2، بالإضافة إلى طرح وحدات أخرى، ضمن نفس الإعلان، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبأسعار تتراوح ما بين 640 و900 ألف جنيه.

2- لمتوسطي الدخل

تتراوح أسعار الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية، من مبادرة سكن لكل المصريين، للمواطنين من متوسطي الدخل، ما بين 471 و950 ألف جنيه.

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن المبادرة، للمواطنون متوسطي الدخل ما بين 100م2 إلى 120 م2.