«الحياة هتمشي»..«حالة اكتئاب» ثاني ظهور لرامي صبري بعد مصرع شقيقه

طرح الفنان رامي صبري أغنيته الجديدة «حالة اكتئاب» مع شقيقه الراحل «كريم» على يوتيوب، مشيرًا إلى أنه حضره في الفترة الماضية بعدما توفي شقيقه، إذ عرض عليه في أكثر من مناسبة أن يغني معه لكنه كان دائم الرفض.

وكتب «صبري» عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تزامنا مع طرح الأغنية: «هتسمعوا دويتو حالة اكتئاب اللي كلنا حضرناه في الفترة اللي فاتت بعد وفاة أخي الغالي كريم صبري، دايما كنت بقول لكريم نغني مع بعض وهو كان بيرفض لسبب إنه عاوز يغني أول أغنية من غير مساعدتي وده كان من وجهة نظره اللي مكنتش مقتنع بيها».

ويعتبر هذا الكليب، ثاني ظهور للفنان رامي صبري، الذي أعلن أنه سيستأنف نشاطه الفني بالعودة لإحياء الحفلات بداية من شهر أغسطس الجاري، بعد حالة الحداد التي انخرط فيها، وإلغاء كل أنشطته وارتباطاته الفنية، إذ توفي شقيقه كريم صبري الذي توفي يوم 11 يوليو الجاري نتيجة غرقه في مياه ترعة المريوطية.

وكتب صبري، عبر «فيس بوك»: «الزعل جوة القلب والحياة هتمشي».

وشهد حفل زواج حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، الظهور الأول لـ رامي صبري بعد وفاة شقيقه، في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 27 يوليو داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الفريق الأحمر، والجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، وأعضاء مجلس إدارة الفريق برئاسة الكابتن محمود الخطيب.