آخر يوم.. بدء توافد طلاب الثانوية على اللجان لأداء امتحاني الجيولوجيا والتفاضل

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضة، التوافد إلى لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وامتحان الرياضة البحتة «التفاضل والتكامل» ورقيًا بنظام البابل شيت والأسئلة الاختيارية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحًا أنه تم تكثيف كافة الإجراءات الاحترازية في جميع اللجان الامتحانية، مؤكدًا أن جميع حالات الغش التي تم رصدها تم تحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق معها.

«شوقي»: لا يوجد أي عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن تصحيح الامتحانات تم إلكترونيًا ولا يوجد أي عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات التي اختارها الطلاب في الامتحانات، لافتًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة حرصت على متابعة سير أعمال الامتحانات.

وأوضح الوزير، أن الامتحانات عقدت ورقيًا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، مؤكدًا أنه تم التنبيه على جميع اللجان بضرورة قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس وإلزامهم بارتداء الكمامة الطبية.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنه تم السماح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي وجهاز التابلت، لافتًا إلى أنه سيتم إعلان النتيجة 15 أغسطس الجاري، حتى يتثنى للوزارة الانتهاء من كافة أعمال تصحيح الامتحانات والتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر للإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أنه لن يتم التصريح بأي معلومات عن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الامتحانات قبل هذا المؤتمر.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي ينتهون اليوم من امتحانات الثانوية العامة التي عقدت اعتبارًا من 10 يوليو الماضي.