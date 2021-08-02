استشاري بـ«المصل واللقاح»: الوضع الوبائي مطمئن.. وحدّة الموجة الرابعة تتوقف على عدد الحاصلين على اللقاح

قال الدكتور أمجد الحداد، استشارى المناعة بالمصل واللقاح، إن الوضع الوبائى فى مصر مطمئن وهناك استقرار فى أعداد الإصابات والوفيات، وحدة الموجة الرابعة ستتوقف على نسبة الحاصلين على اللقاح.

د. أمجد الحداد: تطعيم 40% من المواطنين سيخفض الوفيات بنسبة 88%

وأضاف أمجد الحداد فى حوار لـ«الوطن» أن تطعيم 40% من المواطنين سيخفّض وفيات كورونا بنسبة 88%.. وإلى تفاصيل الحوار:

كيف ترى الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر؟

- الوضع مطمئن، والمنحنى الوبائى يشهد حالياً حالة من الاستقرار، سواء على مستوى مصابى فيروس كورونا أو الوفيات وهناك انخفاض ملحوظ، ومتوقع أن يستمر حتى نهاية أغسطس، وعودة زيادة الإصابات مرة أخرى تتوقف على انخفاض درجة الحرارة، وأمر آخر فى غاية الأهمية وهو مدى التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والتكدس أو التقبيل والأحضان أثناء اللقاء، فالإجراءات الاحترازية هى السلاح الأقوى حتى الآن فى مواجهة فيروس كورونا حتى فى حال توافر اللقاحات وتنوعها.

استهتار المواطنين يعرّض مصر لموجة أخرى

وكيف ترى ما حدث خلال إجازة العيد من المواطنين على الشواطئ والمتنزهات؟

- هناك حالة من الاستهتار تمت ملاحظتها من قبل المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى لأنهم نزلوا إلى الشواطئ وخرجوا دون مراعاة وجود فيروس أو تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية منه، فقلة عدد الإصابات يجب ألا تعطى إحساساً بالأمان لأنه أمان زائف، واستهتار المواطنين قد يعرّض البلاد لموجة أخرى دون أن يحدث تحور والناس مش شايفة إن فيه متحور بيهاجم كل البلاد فى التوقيت الحالى وسرعة انتشاره أكبر من الفيروس نفسه ونحن لسنا فى مأمن عن العالم وما يحدث به من تحوّرات.

هل اللقاحات المتوافرة حالياً قادرة على مواجهة تحورات كورونا وخاصة «دلتا بلس»؟

- كل اللقاحات الموجودة حالياً ثبتت فاعليتها بدرجة كبيرة ضد متحورات كورونا، لذلك على المواطنين عدم الخوف أو التوتر من أخذ لقاح كورونا، فاللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، لكنه يعمل على تخفيف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من شديدة الخطورة، فضلاً عن أنه يخفف من الضغط على المنظومة الصحية، لأن هناك منظومات صحية انهارت وكلنا نشهد ونرى بأعيننا، وعلى المواطنين ضرورة الإسراع فى التسجيل على موقع لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والتسابق لأخذ اللقاحات، فالدولة تعمل على توفير وتنويع مصادر اللقاحات المختلفة بما فيها لقاحات المسافرين لبعض الدول التى اشترطت نوعاً معيناً من اللقاحات.

نتوقع دخول «دلتا بلس» لمصر

هل يمكن تفادى الموجة الرابعة من «كورونا» فى مصر باللقاحات؟

- هناك توقعات بدخول متحور «دلتا بلس» مصر فى الموجة الرابعة، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتطعيمات لتجنب الموجة الرابعة وما يحدث فيها من تحورات، فاللقاحات تحمى من التحورات بنسبة كبيرة، وإذا تعرض الشخص الحاصل على اللقاح للإصابة بالمتحور أياً كان نوع المتحور، فإن إصابته تكون ضعيفة أو أقل وهناك عدة دول تعرضت لهذا السيناريو كإيطاليا على سبيل المثال، فالتحورات التى حدثت مع أخذ اللقاح كان عدد الإصابات بها أقل وكذلك الوفيات وكان هناك التزام بالإجراءات الاحترازية.

القضاء على الوباء

انتهاء الفيروس بحلول 2022 مرتبط بمعدلات التطعيم عالمياً

انتهاء وباء كورونا فى 2022 كان من الأخبار السارة التى صدرت عن منظمة الصحة العالمية ولكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن انتهاء فيروس كورونا مطلع 2022 يظل متوقفاً على مدى تطعيم المواطنين باللقاح على مستوى العالم، وهناك تخوفات من التوزيع غير العادل للقاحات كورونا واحتكار بعض الدول اللقاحات، فاللقاحات مهمة جداً والموجة الرابعة فى مصر حدتها متوقفة على نسبة المواطنين المطعمين باللقاح لذلك الدولة تسعى إلى تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجارى، وفى حال الوصول إلى هذا المستهدف ستنخفض الوفيات بنسبة 88% على الأقل.